O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulgou nesta quinta-feira (5), a abertura de inscrição nesta sexta-feira (6) para mil vagas de cursos rápidos de qualificação em parceria com a UniNorte, com início previsto para 23 de Janeiro.

Dez cursos são oferecidos com 100 vagas disponibilizadas por modalidade. As aulas serão ministradas no horário da noite, na Unidade 20 da instituição, localizada na Avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, 1.006, próximo ao Terminal de Integração 3 (T3).

Os interessados devem ter acima 18 anos e ensino médio completo. A inscrição pode ser feita a partir desta sexta-feira (6), por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), até 13 de janeiro, sendo necessário apresentar os documentos de RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

De acordo com a gerente de qualificação da Setemp, Lúcia Cavalcante, o objetivo dessa parceria é capacitar pessoas para o mercado de trabalho:

“Sabemos que é muito importante oferecer oportunidades de qualificação a população amazonense, e essa parceria do Governo do Estado com a UniNorte, tem sido essencial para o aumento de pessoas no meio profissional”, disse.

Cursos Ofertados

• Técnicas de Vendas

• Noções Almoxarifado

• Estratégias de Vendas nas Mídias Sociais

• Controle de Estoque

• Noções de Elaboração de Projetos para o Terceiro Setor

• Fotografia para Redes Sociais

• Como Falar em Público

• Como Empreender no Mundo Digital

• Noções de Departamento Pessoal

• Estratégias de Recrutamento e Seleção

