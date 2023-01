A Prefeitura de Parintins ingressou na Justiça Federal com um pedido para anular a contagem do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no município. O prefeito Bi Garcia (UB) contesta os dados do IBGE e quer um novo levantamento populacional para evitar a redução do repasse mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), pelo governo federal.

De acordo com a prévia do Censo, Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) “encolheu” em cerca de 20 mil moradores. A cidade tinha uma população estimada de 115.465 habitantes em 2021 e em 2022 aparece com 96.251, perdendo o posto de município mais populoso do interior do Amazonas para Manacapuru (102.736).

Bi Garcia contesta a “perda” de 20 moradores. “É lamentável esses números. Não se pode ter 96 mil habitantes se o município tem 73 mil eleitores”, disse.

Segundo o prefeito, a redução populacional irá gerar a perda de mais R$ 600 mil por mês do repasse do governo federal ao município.

“Parintins é a cidade que mais cresce no interior e, não tenho dúvida, que estamos superando a casa dos 140 mil habitantes. Temos 20 mil eleitores na zona rural e 53 mil na sede do município. Estamos fazendo um pleito junto ao IBGE e também recorrendo à Justiça Federal para que seja anulado essa contagem porque o prejuízo será muito grande”, afirmou o gestor.

De acordo com a prefeitura, situação semelhante ocorreu em 2010. Naquele ano a recontagem verificou quantitativo maior do que o apontado inicialmente pelo IBGE.

A prévia da população considerou os questionários respondidos até o dia 25 de dezembro de 2022 e foi encaminhado pelo instituto ao Tribunal de Contas da União para cálculo da distribuição do FPM. O Toda Hora entrou em contato com a assessoria do IBGE e aguarda nota de posicionamento.

Parintins não foi o único município amazonense a registrar redução populacional. A reportagem procurou a Associação Amazonense dos Municípios, presidida pelo prefeito de Rio Preto da Eva Anderson Souza (UB), mas não houve retorno até o fechamento da matéria.