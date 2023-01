Um motorista morreu na manhã desta quarta-feira, 04/01, após sofrer mal súbito, bater em uma estrutura de metal e cair em um barranco na Avenida Solimões, no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. As informações são do Portal D24am.

De acordo a Polícia Militar, após passar mal, o homem perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, bateu em uma estrutura, e caiu no barranco já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) esteve no local para retirar o corpo da vítima de dentro do veículo.