O meia Carlos Sánchez rescindiu seu contrato com o Santos e acertou sua transferência para o Peñarol. O novo vínculo com o clube do Uruguai será válido por um ano. Aos 38 anos, Sánchez retornará ao Uruguai depois de 13 anos. O uruguaio chegou ao Santos depois da Copa do Mundo de 2018 e viveu seu melhor momento em 2019, marcando 19 gols e dando 11 assistências em 57 jogos. Entretanto, nos anos seguintes, o meia viveu com lesões. Mesmo assim, ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube, superando Jonathan Copete e anotando 32 gols em 161 jogos pelo Peixe. Em entrevista à rádio Sport890, o presidente do Peñarol já havia confirmado a contratação, mas o anúncio foi feito apenas nesta quarta-feira, 4, após o fim do velório de Pelé. Em comunicado, o Santos agradeceu ao meia por sua passagem pelo clube.

