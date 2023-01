O livro de posse da nova direção da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para o biênio 2023-2024, sumiu. O livro histórico foi utilizado para registro da assinatura dos vereadores que assumiram o mandato na mesa diretora da CMM durante sessão plenária realizada no último domingo, 1º/1.

Nesta quarta-feira, 4/1, o presidente da Câmara, vereador Caio André (PSC), determinou a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento.

“Na manhã de hoje o presidente se reuniu com a Diretoria Legislativa e Cerimonial da CMM, que devem iniciar a investigação imediatamente”, diz trecho da nota assinada pelo presidente e distribuída à imprensa.

Além de Caio André, foram empossados a vereadora Yomara Lins (PRTB), 1º vice-presidente; Everton Assis (UB), 2º vice-presidente; Lissandro Breval (Avante); 3º vice-presidente; João Carlos (Republicanos), secretário-geral; Glória Carratte (PL); 1º secretária; Jaildo Oliveira (PCdoB), 2º secretário; Ivo Neto (Patriota), 3º secretário; Carpê (Republicanos), ouvidor; e Rosivaldo Cordovil (PSDB), corregedor.

No dia 5 de dezembro de 2022, Caio André foi eleito presidente por 22 votos. Ele disputou o cargo com o vereador Elan Alencar (Pros), que teve 19 votos e recebeu o apoio do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).