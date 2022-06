O Governo do Amazonas lançou, nesta quarta-feira (22/06), a Operação Parintins 2022, com um efetivo que envolve policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, agentes de trânsito e servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). São cerca de 1 mil agentes do sistema envolvidos no esquema de segurança, montado para levar tranquilidade a todos que estiverem na cidade na semana do 55º Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

A operação, que também conta com 104 viaturas sobre duas e quatro rodas, e nove embarcações, foi lançada no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo.

“Esse efetivo de aproximadamente mil agentes da segurança pública é quase o dobro de outros festivais. Estamos vindo aqui para que esse festival transcorra com a maior segurança possível. Nosso objetivo é promover a segurança, a ordem em todo o município de Parintins, durante a realização do festival”, disse o secretário de Segurança Pública, general Mansur.

“Instalamos aqui o 181, vamos fazer campanhas para promover o 181 aqui em Parintins, de modo que qualquer pessoa que tenha notícia de algum crime que possa ocorrer, que denuncie de forma anônima, e nós rapidamente iremos até a ocorrência para verificar o que está acontecendo”, acrescentou o titular da SSP-AM.

Toda a operação será coordenada e monitorada pela SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), com a montagem do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) nas dependências do Bumbódromo. O monitoramento vai contar com o auxílio de 25 câmeras instaladas em pontos de grande fluxo de pessoas, além das duas Plataformas de Observação Elevadas (POE).

A Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) vai deflagrar a operação Cidade Mais Segura no município, ação integrada de prevenção e repressão à criminalidade que já acontece na capital e em municípios da Região Metropolitana de Manaus diariamente.

Polícia Militar

Os agentes começaram a desembarcar em Parintins desde o último sábado (18/06), com a chegada de policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que atuam na operação Hórus, coordenada pela SSP-AM, além do ferry boat Tiradentes, que está ancorado no porto da cidade para auxiliar nas abordagens fluviais.

Ao todo, são cerca de 700 policiais militares atuando na operação para reforçar o policiamento ostensivo no local, com o auxílio de 55 viaturas, 22 motocicletas, duas lanchas do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e quatro cães da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

“Para o festival dos festivais, a Polícia Militar se preparou de forma inédita. Nunca na história dos festivais tivemos um efetivo tão grande, para propiciar a melhor segurança pública. Teremos atuação com policiamento a pé, em duas rodas, quatro rodas, embarcações e aeronaves. Isso vai ser muito importante para dar ao brincante a certeza de que ele vai estar protegido”, ressaltou o coronel Vinícius Almeida, comandante-geral da Polícia Militar.

Polícia Civil

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instalou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) no Porto de Parintins. A unidade policial começa a funcionar nesta quarta-feira (22/06), das 8h às 17h, e servirá como ponto de apoio e orientação para populares e turistas sobre registro de ocorrências. A PC-AM também realiza uma operação em Parintins.

“Durante as primeiras horas de hoje já deflagramos a Operação Tupinambarana, com objetivo de cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca. Essa operação vai se estender até o dia 28, para garantir tanto à população parintinense quanto aos turistas segurança e tranquilidade durante o festival”, afirmou o delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que representou o delegado-geral da Polícia Civil, Ricardo Leite.

Além disso, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, localizada no bairro Itaúna 2, funcionará a partir de quinta-feira (23/06) em regime de plantão 24 horas, para registro de Boletins de Ocorrência (BO) e demais atendimentos de sua competência.

Corpo de Bombeiros

São 135 bombeiros militares de prontidão para atender qualquer emergência na cidade.

“Nós já estamos aqui desde domingo, trouxemos especialistas em combate à incêndio urbano, atendimento pré-hospitalar, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mergulhadores, especialistas em salvamento aquático para garantir a segurança dos banhistas, especialistas em combate à incêndio no aeroporto, para que o aeroporto opere no nível cinco. Isso dá capacidade para que o Júlio Belém receba aeronaves com capacidade de transporte de até 195 passageiros”, detalhou o coronel Orleilso Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

Detran-AM

A segurança também conta com agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com servidores desenvolvendo ações educativas em diversos pontos, além dos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), atuando na promoção de segurança no trânsito da cidade, orientando condutores e pedestres para tentar evitar acidentes.