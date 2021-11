Avalie o post

A assessoria do ministério afirmou ainda que Onyx deve retornar ao cargo de ministro em até dez dias

Brasília – O governo publicou nesta quinta-feira, 11, em edição extra do Diário Oficial da União, a exoneração, a pedido, do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. De acordo com a pasta, ele retorna ao Congresso Nacional para apresentar emendas individuais como deputado federal ao Orçamento de 2022. A assessoria do ministério afirmou ainda que Onyx deve retornar ao cargo de ministro em até dez dias.

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Orçamento para 2022

O governo Bolsonaro quer gastar volume recorde em 2022 para ocupar 73.640 cargos públicos – entre novos postos e a reposição dos que estão vagos. O Orçamento do ano que vem enviado ao Congresso prevê despesa de R$ 5,3 bilhões só para novas contratações, quase o dobro do previsto para este ano, mostra reportagem da edição deste sábado, 4, do jornal O Estado de S. Paulo.

No total dos três Poderes, serão criados 4.097 vagas e repostas outras 69.543 por meio de convocação de aprovados em seleções já realizadas ou por meio de novos concursos. Só no Executivo, o governo estimou a criação de 1.129 postos vinculados a militares, além do provimento de 53.442 vagas para atender a outros órgãos – e que incluem vagas de professores, técnicos administrativos, policiais e novamente militares.

O Orçamento de 2022 não traz a previsão de reajustar o salário dos servidores, como ensaiado anteriormente. Por outro lado, o governo aumentou a previsão com a criação de novos cargos e a ocupação dos que já existem e estão vagos.

O gasto com pessoal passará de R$ 332,355 bilhões, em 2021, para R$ 342,798 bilhões em 2022, conforme o projeto enviado pelo governo. No ano passado, o governo autorizou reajustes somente para os militares (feito em 2021), em razão do processo de reestruturação de carreiras. O último reajuste para os servidores públicos civis foi em 2018, no governo Temer.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte