O trabalho da Igreja na proteção de crianças, adolescentes e vulneráveis ganhará um reforço do Núcleo Lux Mundi. O escritório da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Conferência dos Religiosos do Brasil, responsável por auxiliar a igreja na aplicação de políticas para prevenção e encaminhamentos relacionados à chaga dos casos de abusos sexuais na Igreja, promoverá o curso de capacitação regional “O Serviço de proteção: as constituições e atribuições”.

O bispo e presidente Comissão Especial de Proteção da Criança e do Adolescente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dom José Negri, reforça a importância de combater a violência.

A formação ocorre entre os dias 29 de novembro e 14 de dezembro, dividido em dois grupos: um compreendendo Norte e Nordeste e outro Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É destinada aos membros dos Conselhos Diocesanos de Proteção à Crianças e Adolescentes, como também para delegados das respectivas dioceses.

O Núcleo Lux Mundi é o escritório da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e da Conferência dos Religiosos do Brasil, responsável por auxiliar as dioceses na aplicação de políticas para prevenção e encaminhamentos relacionados aos casos de abusos sexuais na Igreja.



Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

