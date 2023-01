O Mundial de Clubes de 2023 será disputado no Marrocos e começa no dia 1º de fevereiro. A partida de abertura será entre Al-Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia.

O atual campeão da competição é o Chelsea, da Inglaterra. A equipe europeia venceu o Palmeiras na final da última edição do torneio.

O Flamengo, campeão da última Libertadores, fará sua estreia no dia 7 de fevereiro.

O Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, faz sua primeira partida no dia seguinte, 8 de fevereiro. Flamengo e Real Madrid entram na fase semifinal do Mundial de Clubes.

A final da competição está prevista para ser disputada no dia 11 de fevereiro.

Também estão classificados para o torneio deste ano o Al-Hilal, da Arábia Saudita; e o Seattle Sounders, dos EUA.

O sorteio que definirá os jogos do Mundial de Clubes 2023 acontece no dia 13 de janeiro, quando também devem ser divulgadas as cidades marroquinas que receberão as partidas.

