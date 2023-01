Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fabio Augusto Vieira. Ele era responsável pelo comando da corporação no domingo (8), quando houve a invasão dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes.

Na segunda-feira (9), o interventor federal nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ricardo Capelli, anunciou a troca do comandante-geral da PM do DF. O coronel Klepter Rosa Gonçalves assumiu.

O governador Ibaneis Rocha também foi afastado do cargo por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes.

