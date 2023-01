Umberto Ramos atualmente ocupa o cargo de diretor da Academia Nacional e Formação da PF. Mas, já foi secretário executivo de Segurança Pública no Amazonas.

O delegado Umberto Ramos será o novo superintendente da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM). A nomeação consta no ofício enviado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues ao Ministério da Justiça, na manhã desta terça-feira (10).

Além do Amazonas, outros 19 estados brasileiros tiveram trocas nos cargos de superintendentes.

Umberto atualmente ocupa o cargo de diretor da Academia Nacional e Formação da Polícia Federal. Mas, já foi secretário executivo de Segurança Pública no Amazonas.

Em 1999, se formou em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Já em 2014 concluiu o mestrado em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Além disso, Umberto é irmão do ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM). O parlamentar parabenizou a nomeação.

