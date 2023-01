Há 15 dias, o Amazonas está sem registro de mortes por Covid-19, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O último óbito ocorreu no dia 25 de dezembro do ano passado.

Desde o início da pandemia até o momento, o estado teve 14.420 mortes pela doença. No último boletim epidemiológico da FVS, divulgado nessa segunda-feira (9/1), foram confirmados cinco novos casos, sendo três em Manaus e dois no interior, somando 625.017 casos.

Há ainda seis pacientes internados por Covid-19, sendo cinco na capital e um no interior do estado.

No último boletim de avaliação da situação epidemiológica, divulgado no fim de dezembro de 2022, a FVS informou que atualmente o Amazonas encontra-se em “Muito Baixo Risco” de transmissão da doença, em consequência da redução da taxa de ocupação em leitos de UTI para Covid-19 e redução de casos e óbitos nas últimas semanas.

O órgão, no entanto, alertou para a circulação de nova subvariante da Ômicron, a BE.9, e do vírus influenza, sendo necessário manter os cuidados de prevenção.

Vacinação

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam 8.574.787 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (09/01), sendo 3.354.157 de primeira dose, 2.839.883 de segunda dose, 75.262 com dose única, 1.672.223 de 1ª dose de reforço, 630.996 de 2ª dose de reforço e 2.266 de dose adicional para os imunossuprimidos.