O delegado Umberto Ramos Rodrigues é o novo superintendente da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM). Umberto é irmão do deputado federal, Marcelo Ramos (PSD) e deve assumir o cargo nos próximos dias.

O nome de Umberto consta no ofício enviado pelo diretor-geral Andrei Rodrigues ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na segunda-feira, 9. Além do Amazonas, outros 19 estados tiveram trocas no comando das superintendentes estaduais.

Umberto é Delegado Regional Executivo da Superintendência de Polícia Federal de Goiás. Mas já atuou na superintendência do Amazonas e foi secretário executivo de Segurança Pública na gestão dos ex-governadores do Amazonas Omar Aziz (PSD) e José Melo (Pros).

Ele é mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e diretor da Academia Nacional de Polícia (ANP), em Brasília.

No twitter, Marcelo Ramos parabenizou o irmão pelo novo posto e destacou a carreira do delegado da PF.

“Orgulho do meu irmão, Umberto Ramos. Delegado Federal exemplar, com uma carreira irretocável. Foi Superintendente da PF em Goiás, Diretor Nacional de Inteligência e Diretor da Academia da PF. Agora será o novo Superintendente da PF no nosso Amazonas”, escreveu o deputado na publicação.

