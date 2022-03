Avalie o post

16 e 47 foram os números que mais saíram no sorteio; no período, 1.432 apostas acertaram cinco dezenas, recebendo R$ 652 mil

São Paulo – Desde o concurso 2.452, realizado em 9 de fevereiro, as dezenas mais sorteadas nos 12 jogos acumulados da Mega-Sena foram 16 e 47, aparecendo quatro vezes. Já os números 10, 15, 24, 44 e 51 saíram três vezes.

(Foto: Marcello Casal Jr. /Agência Brasil)

Embora a loteria ainda não tenha premiado um ganhador principal nesse período, 1.432 apostas acertaram cinco dezenas, recebendo da Caixa, ao todo, R$ 652.212,97.

Após acumular pela 12ª vez, o prêmio saltou de R$ 165 milhões para R$ 190 milhões e continua sendo a quinta maior quantia paga na história da loteria em um sorteio regular. O maior montante já sorteado foi R$ 289.420.865, valor recebido por uma aposta única de um morador de Pernambuco, em 11 de maio de 2019.

O próximo sorteio da Mega-Sena será neste sábado (19). As apostas para o concurso 2.464 podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), no app Loterias Caixa e também no Inter Banking, para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.

O último vencedor da Mega-Sena deste ano saiu no concurso 2.451, realizado em 5 de fevereiro. O ganhador da aposta única recebeu R$ 26.422.347,01. Nesse mesmo sorteio, 60 apostas acertaram cinco dezenas e outras 4.536 emplacaram quatro dezenas, recebendo R$ 55.490,34 e R$ 1.048,57 cada uma, respectivamente.

Em 2022, até agora, o sorteio contemplou quatro ganhadores no prêmio principal. O maior valor pago saiu no concurso 2.449, do dia 29 de janeiro: R$ 36.777.767,10.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

