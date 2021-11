Avalie o post

A médica mastologista e chefe do serviço de Mastologia da FCecon – Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, Hilka Espírito Santo, venceu, o Prêmio Inspiradoras 2021, do Instituto Avon e plataforma Universa. A especialista foi a grande campeã da categoria “Inovação em Câncer de Mama”.

Hilka foi selecionada pelo Instituto por ter mobilizado, junto à direção da FCecon, em janeiro e fevereiro deste ano, a transferência de 22 pacientes para passarem por cirurgias para tratar câncer de mama na unidade do Inca, no Rio de Janeiro. Naquele período, devido ao pico da Covid-19 no estado, as cirurgias oncológicas necessitaram ser temporariamente suspensas. Hilka agradeceu e ressaltou que a causa câncer de mama ganha visibilidade com a premiação nacional.

O Prêmio Inspiradoras tem como missão descobrir, reconhecer e dar maior visibilidade a mulheres que se destacam na luta para transformar a vida das brasileiras.

Além da categoria ligada ao câncer de mama, foram premiadas mulheres nas causas violência contra a mulher e equidade de gênero. Ao todo, foram sete categorias e 21 iniciativas concorrentes.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Foto: SES-AM

Fonte