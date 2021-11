Avalie o post

A catedral vai lançar nesse mês de novembro, o Primeiro Concurso de Presépios. Até o dia 19 de dezembro as famílias podem enviar fotos dos seus presépios via imbox pelo @catedraldemanaus ou pelo WhatsApp 9-8158-8119. Segundo o pároco da catedral, Padre Hudson Ribeiro o resultado será divulgado em uma live, no dia 22 de dezembro.

A tradição de se montar o presépio teve início com São Francisco de Assis, no ano de 1223. Foi nessa época que, lá em Greccio (cidade perto de Roma), na Itália, São Francisco queria mostrar aos camponeses como tinha sido a noite do nascimento de Jesus, mas não sabia como fazer. Foi aí que teve a ideia de pegar argila e montar vários bonequinhos de barro.

Fez Maria e José, depois um bebê, um burrinho, alguns pastores, um boi, três reis e uma estrela. Arrumou tudo em volta do bebê e conseguiu, então, explicar o que queria, de uma forma bem fácil. Ótima ideia, né?

Depois desse dia, a tradição de montar presépio ganhou o mundo! Chegou ao Brasil no século 17. O religioso Gaspar de Santo Agostinho montou o primeiro em Olinda, Pernambuco.

Para participar do concurso, fique atento as regras: Faça fotos de boa qualidade e envie até dia 19 de dezembro; publique em seus perfis pessoais e marque as páginas da Catedral. A premiação em primeiro lugar é de 500 reais, segundo lugar, uma jóia da Romanel e em terceiro, 100 reais.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

