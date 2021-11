Avalie o post

A Secretaria Municipal de Segurança Institucional, por meio da Guarda Civil Municipal e apoio da Polícia Civil de Barcelos, recuperaram diversos objetos roubados nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25/11, após atenderem o B.O nº 677/21. Onde uma vítima relatou ter seus pertences furtados.

Informações repassadas pelo Secretário Municipal de Segurança, o Tenente Coronel Peter Gabriel, consta que, os agentes ao atender a ocorrência, tiveram êxito na captura do suspeitos Rivaldo da Silva Siqueira, 19 anos, que após ser indagado pela GCM, confessou o roubo e relatou onde estava os produtos roubados.

O suspeito informou que havia vendido os pertences da vítima, ao Sr. R.F.B, morador do Bairro de Marará, onde em busca foi encontrado os produtos do roubo.

Na quinta-feira, o Comando da GCM recebeu denúncia anônimas, que na residência do Sr. R.F.B, havia mais produtos oriundos de roubos. A GCM com apoio da Polícia Civil na pessoal do Delegado de Polícia Dr. Diego, encontram diversos motores, bicicletas, ferramentas, eletrodomésticos e eletrônicos sem procedência legal no valor aproximado de 20 mil reais.

O material apreendido e o suposto receptador, foi conduzido para o 75° DIP - Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos, para ser ouvido e averiguar sua responsabilidade sobre o material. O comando da GCM pede aos donos dos materiais, que procurem a Sede da Guarda com a documentação, para buscar seus pertences.

A Guarda Civil Municipal orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas como esta e outras, informe imediatamente por meio dos telefones: VIVO 97 99152-2167 e CLARO 97 98432-5409.

CONFIRA AS FOTOS: