Uma nova etapa do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) acontece neste domingo, 1º/05. Mais de 50 mil candidatos devem disputar uma das 468 vagas oferecidas para os cargos de nível superior e fundamental, além de dois cargos de nível médio (motorista de ambulância e de motolância). As provas serão aplicadas em 98 unidades de ensino da capital, a partir das 14h.

A recomendação é que os inscritos cheguem uma hora antes do horário de fechamento dos portões. Os candidatos devem levar documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição ou comprovante do pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em material transparente. Durante a prova será obrigatório o uso de máscara de proteção individual.

Os candidatos poderão entrar no local de prova com recipientes de água ou lanche, desde que estejam em embalagem transparente e sem rótulo.

A prova, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de quatro horas e os candidatos só podem deixar o local após duas horas do início do exame. A FGV informa que o caderno de questões poderá ser levado pelo candidato apenas após três horas de prova e que os três últimos candidatos da sala só serão liberados quando o último entregar a prova e após a assinatura da ata.

Cargos

Devem se submeter à prova neste domingo os inscritos para os 47 cargos de nível superior (Especialista em Saúde) oferecidos no edital 002/2021. Os cargos são os de Administrador, Advogado, Analista (de Banco de Dados, de Desenvolvimento de Sistemas e de Infraestrutura de Tecnologia da Informação), Arquiteto e Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião-Dentista (Geral, Estomatologista, Odontopediatra, Ortodontista, para Pessoas com Deficiência, Periodontista, Protesista, Buco-Maxilo-Facial), Comunicador Social, Contador, Economista, Enfermeiro (Epidemiologista, Geral, Intensivista, Obstetra), Engenheiro (Civil, de Segurança do Trabalho e Eletricista), Estatístico, Farmacêutico (Citologista Clínico, Análises Clínicas), Fiscal de Saúde (Físico, Geral, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Químico), Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Neste dia, as provas também serão para os candidatos que se inscreveram nos seis cargos de nível fundamental (Assistente em Saúde) oferecidos no mesmo edital – Cozinheiro Fluvial, Maqueiro, Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Máquinas, Motorista de Autos e Motorista Fluvial – e, ainda, os inscritos para os cargos de nível médio (Assistente em Saúde) do edital 003/2021 – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância.

O concurso é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Semad) e oferece um total de 2.001 vagas mais cadastro de reserva para o provimento de cargos em vacância da Semsa.

A Secretaria orienta que os candidatos estejam atentos às recomendações e exigências da FGV e que leiam atentamente o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Fonte: Semsa

Foto: Camila Batista / Semsa

