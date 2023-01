O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta segunda-feira, 09/01, com a presidente do Supremo Tribunal (STF), Rosa Weber. Os ministros do STF Luis Roberto Barroso e Dias Toffoli e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também participam. As informações são do G1.

As reuniões acontecem um dia após os atos de terrorismo promovidos por bolsonaristas radicais nas sedes dos três poderes da República – o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a noite, a agenda oficial prevê uma reunião com governadores – parte deles deve participar de forma remota. Os dois compromissos são previstos para o Palácio do Planalto.

Nesta segunda-feira, Lula vai despachar do Planalto para "mostrar à sociedade brasileira e ao mundo que as instituições estão preservadas, estão funcionando".