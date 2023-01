Shoppings de Manaus apostam em liquidações neste mês de janeiro. O período promocional oferece descontos de até 60%. As promoções contam com produtos do “saldão” do fim de ano. Confira.

Shopping Ponta Negra

Com a campanha “Super Saldo Shopping Ponta Negra”, o centro comercial conta com a participação de diversas lojas, oferecendo produtos com descontos que variam de 20% a 50%.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que, para quem está interessado em algum item, essa é a oportunidade ideal para adquirir com um super desconto.

“Sabendo que janeiro é mês de liquidação, muitas pessoas fazem uma reserva de dinheiro para gastar nesse período. No Shopping Ponta Negra, os clientes vão poder aproveitar ofertas realmente atrativas”, destacou.

Sumaúma Park Shopping

Até este domingo (8), o Sumaúma Park Shopping promove o ‘Super Saldão Tsumani’, uma ‘onda’ de descontos atrativos para aqueles que desejam realizar suas tradicionais compras de início de ano.

As lojas e quiosques participantes do super saldão de 2023 estão identificadas com balões, tags de preço e sinalizações diferenciadas, tudo para ajudar os clientes.

Amazonas Shopping

Neste ano, o centro de compras preparou o tradicional “Ponto Mix”. A ação promocional começa na sexta-feira (13) e se estende até domingo (15). Lojas de todos os segmentos estarão com produtos com descontos a partir de 10%.

Durante a Ponto Mix, todas as lojas estarão decoradas e com sinalização, indicando, ao consumidor, a adesão à campanha e destacando as ofertas com etiquetas especiais.

Shopping Manaus ViaNorte

O Shopping Manaus ViaNorte iniciou a campanha “Super Liquida”, com as lojas promovendo descontos de até 60% e queima de estoques, até o dia 15 de fevereiro.

Além dos descontos especiais, no início do ano, o FunPark é uma das principais atrações do local. O espaço funciona das 17h às 22h, de quarta a segunda-feira.

O centro de compras também possui o Puppy Play, com brinquedos infantis e videogames; o Universo Pop-It que dispõe de brinquedos anti-stress; o Speed Kart Pro para corridas de kart em grupo; e o Brincar Zoo com aluguel de carrinhos de pelúcia para crianças.

O post Liquidações: Shoppings de Manaus oferecem até 60% em descontos apareceu primeiro em Portal Você Online.