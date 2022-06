A utilização indevida dos dados pessoais dos consumidores tem aumentado nos últimos anos, principalmente após a introdução dos chatbots para auxiliar nas tomadas de decisões das empresas no que diz respeito às campanhas de marketing. Para ajudar as pessoas que se sentem lesadas, a Legaltech seus dados lançou a plataforma “MeResponda!”, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o valor do dado pessoal e garantir que o cidadão exercite seus direitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Entenda a plataforma

A plataforma “MeResponda!” é um canal especializado para o consumidor exercer seus direitos, estabelecidos na LGPD.

“Além disso, garante às empresas acesso ao cidadão para resolver suas queixas sobre o uso de dados, prestando informações e mitigando riscos financeiros decorrentes de indenizações e penalidades a que estão sujeitos”, afirmou Marcelo Fattori, CEO e fundador da seusdados.

Segundo ele, a proteção de dados tornou-se, por força de Emenda Constitucional 115 de 2022, direito fundamental do cidadão, dando mais força à LGPD.

“E, consequentemente, reafirmando o direito do mesmo em ter livre acesso às empresas, sejam privadas ou públicas, e quais informações que estas possuem e para quais finalidades”, disse.

No site, é possível realizar denúncias sobre práticas abusivas ou não cumprimento da LGPD. Imagem: Print site MeResponda

Leia mais:

Como acessar

O acesso ao “MeResponda!” é disponibilizado tanto para pessoas físicas, quanto para empresas e é feito por meio deste link.

Para que o cidadão tenha acesso à plataforma, o mesmo deverá realizar um cadastro com informações básicas de identificação e, feito isto, poderá fazer uma reclamação, solicitação ou até mesmo denúncia do uso abusivo de dados por parte de uma empresa.

As reclamações ficarão listadas para que os cidadãos possam acompanhar o tratamento das questões, preservando-se a identidade das pessoas físicas. Já para as empresas, o acesso é pago e deverá preencher todas as informações requeridas no momento do cadastro.

“Do ponto de vista das empresas, o custo-benefício é barato e extremamente mais acessível que um serviço de SAC, além disso a plataforma vai apoiá-las na criação de um canal específico e especializado em proteção de dados e o cliente final vai ter a possibilidade de, não apenas exercer os seus direitos, como ter um local de consulta de atuação das empresas, antes de realizar qualquer compartilhamento de dados, e verificar a reputação da mesma”, comenta Fattori.

Auxílio ao cidadão

Segundo o empreendedor, a plataforma deve melhorar a comunicação entre consumidor e empresa, trazendo mais transparência sobre o compartilhamento, armazenamento e uso de dados dos clientes.

“Com a criação da ‘MeResponda!”, pretendemos que o cidadão faça uso efetivo da plataforma e avalie como as empresas estão tratando suas informações. Por outro lado, as empresas também serão beneficiadas e terão a oportunidade de entender melhor quais são as demandas de seus clientes e trabalhar para melhorar sua reputação no mercado”, finaliza.

Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!

O post Legaltech seus dados lança plataforma de reclamações e denúncias sobre o uso indevido de dados pessoais apareceu primeiro em Olhar Digital.