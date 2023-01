A Justiça da Espanha aceitou uma denúncia contra o jogador Daniel Alves, que, atualmente, defende o PUMAS, do México, por assédio sexual. A denúncia foi apresentada pela polícia local e diz que o ex-jogador do Barcelona, do PSG e da Juventus teria assediado uma mulher na cidade espanhola na noite do dia 31 de dezembro. Na ocasião, ao tribunal de Barcelona não citou o nome de Alves, mas afirmou que iria abrir um processo para investigar um suposto crime de agressão sexual em uma boate da cidade. O jogador, por sua vez, nega as acusações. Em entrevista a um programa espanhol, o jogador confirmou que estava no lugar, mas disse não ter invadido o espaço de ninguém. “Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus”, afirmou Daniel Alves.

