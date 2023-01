Segundo pessoas próximas, o ex-presidente poderá receber alta nesta terça (10) ou nos próximos dias, dependendo do resultado dos novos exames, e está praticamente descartada a necessidade de cirurgia de obstrução intestinal na região abdominal onde ele recebeu a facada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado em Orlando, nos Estados Unidos nesta segunda-feira (9).

A esposa de Bolsonaro postou no Instagram que estava em oração pela saúde do ex-presidente e pelo Brasil. “Meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital, em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018”, escreveu a ex-primeira-dama.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em um hospital com fortes dores abdominais, nos Estados Unidos, onde está de férias. A informação foi confirmada ao Metrópoles por fontes próximas ao ex-presidente.

Bolsonaro está fazendo exames por causa de dores abdominais. Há a investigação de potencial nova obstrução intestinal ou aderências na região.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Bolsonaro está no AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida.

No condomínio onde Bolsonaro passa férias, um segurança disse que o ex-presidente saiu rumo a Miami, por volta das 5h, bem disposto para “cumprir agenda” e retornaria às 23h. Ele teria “brincado com todo mundo” antes de sair.

Desde que sofreu um atentado a faca na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro foi submetido a seis cirurgias. Duas delas não tiveram relação com a facada: uma vasectomia e uma retirada de cálculo na bexiga.

O ex-presidente viajou aos Estados Unidos na véspera da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, circularam imagens de Bolsonaro cumprimentando apoiadores e passeando pelas ruas do condomínio onde está hospedado.

