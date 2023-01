Trinta policiais militares do Amazonas já estão em Brasília para reforçar a segurança do Distrito Federal após ataques de terroristas bolsonaristas aos Três Poderes. Os policiais foram enviados para a capital federal na segunda-feira, 9, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).

A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP). Ainda não há detalhes sobre onde irão atuar esses militares no Distrito Federal, que está sob intervenção federal na segurança pública após bolsonaristas radicais invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Além do Amazonas, outros estados enviaram militares para a capital federal. Na segunda-feira, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o Distrito Federal receberá reforço de 500 policiais que foram cedidos das forças de segurança de 10 unidades da federação e irão compor a força nacional.