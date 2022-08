O candidato a reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, teve Direito de Resposta concedido pela Justiça Eleitoral do Estado contra o seu principal adversário na corrida ao governo do estado, Amazonino Mendes, do Podemos.

A Justiça entendeu que que o ex-governador divulgou informações falsas (fake news) por meio de vídeo (ver no fim da matéria) nas suas redes sociais sobre o trabalho do governador amazonense.

“Em vídeo divulgado sobre o Fundef, Amazonino Mendes fez acusações levianas na tentativa de colocar os usuários da internet contra o atual governador do Estado”, diz o direito de resposta de Wilson Lima, enviado pela sua assessoria de campanha.

Ainda de acordo com o direito de resposta, “a verdade é uma só: o recurso ainda não foi liberado, por questões que não dependem do Estado, comprovadas documentalmente”.

“Desta forma, não se pode dizer que o benefício já está disponível para pagamento. É lamentável que o candidato Amazonino Mendes use tal prática tão vergonhosa, decadente e irresponsável para fazer a sua campanha eleitoral em pleno ano de 2022”, diz o Direito de Resposta.

“O governador Wilson Lima, que já garantiu o maior abono do Fundef para profissionais da educação, repudia qualquer campanha suja e mentirosa e reintera que é preciso ter a verdade como bússula para guiar o Amazonas pelos caminhos da Justiça transparente”, finaliza o documento.

