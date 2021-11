Avalie o post

Manaus – Um jovem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (10). O caso ocorreu no beco Beira-Rio, localizado na rua 14, na Comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.



De acordo com informações repassadas por populares, um intenso tiroteio entre facções criminosas acabou acertando a vítima, que foi feita de escudo humano por um criminoso.

Imagens divulgadas em um aplicativo de mensagens instantâneas, gravadas por testemunhas, revelam que o jovem era morador das redondezas, sempre sendo visto por vizinhos ao ir jogar futebol nas imediações.

Veja:

Ainda segundo populares, um outro homem ficou ferido durante a troca de tiros. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

