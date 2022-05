Avalie o post

Há quem defenda que mãe é um ser divino. Talvez por isso o título mães de anjos se encaixe tão bem para as mulheres que sofreram a perda de um filho no início de sua vida, seja durante o período gestacional ou neonatal. Uma vida que não será vivida, um filho que não foi conhecido, mas amado de formas incalculáveis.

A publicitária Carol Loureiro teve cinco perdas gestacionais, mas não desistiu do sonho da maternidade. Em abril de 2016, Carol e o esposo receberam um novo positivo, e no fim do ano nasceu Ian Gael. Infelizmente o bebê teve o seu úmero direito fraturado e em decorrência desta complicação, precisou ser levado a UCI onde permaneceu por 5 dias, e posteriormente foi transferido para a UTI, pois apresentou um agravamento no seu estado de saúde devido a uma sepse neonatal adquirida.

O sonho de ser mãe da Carol foi interrompido com a morte do pequeno Ian. Mas a fé em Deus fez a publicitária ajudar outras famílias que passaram pela mesma dor.

O Instituto Amor Nosso, é um grupo de apoio e oferece amor, acolhimento à mães e pais que passaram pela inominável dor que é perder um filho, na gestação ou após o nascimento.

A psicóloga Michela Aguiar, também passou pela perda do seu filho e agora ajuda as mulheres do grupo a conseguir lidar com a dor da perda.

Michela que passou pelo processo e agora ajudar essas mulheres a se sentirem acolhidas.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

