Avalie o post

O incêndio aconteceu nesta sexta-feira, 06, em uma empresa que fabrica gabinetes de televisores localizada na Avenida Javari, bairro Distrito Industrial.

O tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, J.Muniz, explicou que a empresa tem 9 mil metros quadrados e as chamas se alastraram rapidamente.

Quatro caminhões de combate a incêndio estiveram no local e chegaram a utilizar 20 mil litros de água.

Durante a ocorrência ninguém ficou ferido.

Informações: Hiolanda Mendes

source