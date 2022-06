Parintins - Enquanto multidões de visitantes correm para os lugares onde a farra do boi tem seu momentos mais efervescentes, um carro solitário conduzindo a imagem de Nossa Senhora do Carmo percorre as ruas da ilha de Parintins anunciando que no dia 6 de julho começa os festejos da Festa da Padroeira, Nossa Senhora do Carmo.

Apesar de ser considerada uma festa profana, onde o culto ao boi lembra uma passagem bíblica de Moises, - a adoração ao bezerro de ouro - o Festival de Parintins não perde o foco na religiosidade.

Por isso, o carro solitário conduzindo a imagem da santa de uma igreja para a outra chama atenção. Às vezes passa despercebida, porque por aqui, ao menos, por enquanto, a estrela da festa é o boi.

Bem simpático que o bíblico bezerro de ouro.