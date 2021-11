Avalie o post

Abordagem policial, em bairro nobre do DF, ocorreu após denúncia de que a rede atrapalhava quem queria usar transporte público

Brasília – Moradores do Sudoeste (DF) chamaram a polícia após encontrar um homem dormindo em uma rede estendida em parada de ônibus na região, alegando que ele estaria atrapalhando a transitação. Com a chegada dos militares, a reviravolta. O homem que descansava tranquilamente na área nobre de Brasília na verdade era um foragido da Justiça.

Homem estava em uma parada de ônibus localizada no Sudoeste

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem seria feita só para orientá-lo, no intuito de não continuar atrapalhando as pessoas que aguardavam o ônibus. No entanto, ele teria ficado nervoso com os questionamentos no momento da abordagem e não quis se identificar, o que levantou suspeita.

Os militares realizaram uma busca pessoal e pesquisaram os antecedentes do homem, quando descobriram que ele era foragido pelos crimes de dano ao patrimônio público, desacato e embriaguez ao volante, e tinha dois mandados de prisão em aberto, emitidos pela Justiça do Estado da Paraíba.

O homem foi preso e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

