Suspeito estava guardando o material para o integrante de uma facção criminosa

Manaus – Um homem de 21 anos foi preso com duas armas de fogo na tarde desta quinta-feira (11), no Conjunto Manauara 2, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Suspeito estava guardando o material para o integrante de uma facção criminosa.

Foto: Divulgação

A prisão foi feita por policiais militares da Força Tática, que receberam uma denúncia anônima. As armas estavam escondidas dentro de uma mochila.

“Durante as diligências o mesmo relatou que já era a segunda vez que ele estava guardando essa arma para esse possível integrante de facção”, explicou o tenente Barroso.

Um revólver calibre 38 e uma pistola 840 foram retiradas da mochila e apreendidas. Munições e um carregador de fuzil também foram apreendidos.

O criminoso que já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo, agora responderá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito . O caso foi registrado no 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

