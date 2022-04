Avalie o post

O anúncio da construção da maior maternidade foi nesta semana, na abertura do Fórum das Casas Legislativas do Estado do Amazonas. A autoria do projeto é da deputada Dra. Mayara Pinheiro (Republicanos). Para a parlamentar, é um importante avanço na saúde materno-infantil do estado.

A deputada afirmou que é necessário dar uma assistência adequada para que as amazonenses tenham um parto tranquilo e seguro, com toda estrutura necessária. A construção da nova maternidade será na Avenida Sumaúma, zona Norte, para dar suporte à maternidade Azilda da Silva Marreiro.

Mayara relembrou ainda sobre o TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, assinado em 2018, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Governo do Estado que prevê o reordenamento sistemático das unidades e serviços prestados às gestantes, além da construção de novas maternidades no interior para desafogar o atendimento na capital.

