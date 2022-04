Avalie o post

Um projeto social está arrecadando fraldas e itens de higiene infantil para bebês recém-nascidos em Manaus. E você pode ajudar nessa corrente de solidariedade!

Além de fraldas descartáveis ou de pano e itens de higiene pessoal infantil, como sabonete, shampoo e talco, roupinhas e sapatinhos também podem ser doados. Todo o material arrecadado vai ser entregue a novas mamães ou futuras mamães.

São atendidas, por mês, cerca de 300 mulheres, mães, na capital e no interior. Segundo a idealizadora do projeto, Elke Santana, as doações são contínuas, e voluntários também são bem-vindos.

“É para montar um kit enxoval para dar para as grávidas em vulnerabilidade social. Elas estão desempregadas, elas estão abandonadas pelo marido ou namorado ou até mesmo pela família. Elas precisam de ajuda! As crianças vão nascer praticamente sem nada. Então quem puder doar também é bem-vindo. Até mesmo seu tempo é bem-vindo. O projeto precisa de médicos para atender as crianças, um voluntário, dois voluntários, enfim, quantas pessoas tiverem essa disponibilidade. Participe de alguma forma, doando aquela roupa que não serve mais, doando o berço que o filho não usa, o sapatinho que não cabe mais, porque criança perde muito rápido as roupas”, comentou.

Se você tem algum item para doar a esses pequenos, pode entregar no Edifício Doutor Jorge Aucar, 366, que fica na Rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus. Doações financeiras podem ser feitas por meio PIX. A chave para realizar a transferência é 37.647.512/0001-54, que é o cnpj do Projeto Aconchego – Corrente de Solidariedade.

