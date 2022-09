Numa partida com reviravoltas e muita emoção no Castelão, o Fortaleza conquistou grande virada sobre o Flamengo e venceu por 3 a 2. O ex-flamenguista Pedro Rocha, duas vezes, e Caio Alexandre marcaram os gols da vitória. Gabigol descontou para os cariocas.

Em jogo de muito equilíbrio, a pressão incessante do Fortaleza na reta final do jogo fez a diferença. Quando o Leão não saía do campo de defesa do Flamengo, Moisés soltou bomba aos 48 minutos do segundo tempo. Santos rebateu erradamente, e Caio Alexandre apareceu como uma flecha para levar o Castelão à loucura.

Agora com 34 pontos, o Fortaleza volta a campo no próximo sábado (1), às 19h (horário de Brasília), na Serrinha, onde enfrenta o Goiás na condição de visitante.

O Flamengo, que saiu do G-4 e caiu para o quinto lugar, recebe o Bragantino no Maracanã no mesmo horário, 19h (horário de Brasília).

O post Fortaleza vence o Flamengo de virada apareceu primeiro em Portal Você Online.