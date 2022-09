O Fluminense não tomou conhecimento do lanterna Juventude na noite desta quarta-feira (28) no Maracanã. Com dois gols em cada tempo, o Tricolor passeou em campo e goleou por 4 a 0. Samuel Xavier, Arias, Michel Araújo e Cano, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 16 gols, construíram o placar.

O Fluminense homenageou dois jovens torcedores tricolores que foram vítimas de atos de violência nos últimos dias: a menina Clara, de 8 anos, que teve o boneco do Cano destruído por torcedores rivais na escola, e Guilli Neuman, de 14 anos, que foi espancado por um médico em um passeio de escola em São Paulo.

Único reforço do Fluminense que ainda não estreou, Alan foi relacionado pela primeira vez três meses e sete dias depois do anúncio de sua contratação. O atacante, de 33 anos, que se recuperou de uma grave lesão na panturrilha esquerda, ficou no banco contra o Juventude, mas acabou não entrando em campo.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 51 pontos — o Internacional, com 49, entra em campo ainda nesta noite, contra o Red Bull Bragantino. Já a equipe de Caxias do Sul vê o drama na competição aumentar, permanecendo com 19 pontos, na lanterna.

Na próxima rodada, o time do técnico Fernando Diniz enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, enquanto o Juventude vai medir forças com o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

