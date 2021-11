Avalie o post

Manaus – Na tarde desta quarta-feira (10), um jovem identificado como Jimmy Silva e Silva, de 23 anos, mais conhecido como ‘Dimas’, foi morto no beco da Paciência, bairro Petrópolis, zona Sul da capital amazonense.



De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima estava sendo perseguida por criminosos armados desde a rua Fragata, quando foi encurralada e executada a tiros.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Foragido da polícia

Vulgo ‘Dimas’ era procurado pela Polícia Civil do Amazonas após ser apontado por envolvimento no homicídio de Iglisson Lorran Santos da Silva, de 19 anos, encontrado morto dentro de uma mala no dia 12 de fevereiro deste ano, na zona Leste de Manaus. Além dele, um comparsa, conhecido como ‘Diego Doido’ também foi considerado foragido pelo mesmo crime.

