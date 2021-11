Avalie o post

O técnico Renato Gaúcho terá um desfalque de peso com a ausência de Everton Ribeiro, expulso na segunda contra a Chape

Rio de Janeiro – Matematicamente, o Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro. Na prática, entretanto, as chances são remotas. Assim, o Flamengo encara o Bahia na noite desta quinta-feira (11) já com a cabeça na final da Libertadores, no dia 27. A bola vai rolar no Maracanã a partir das 18h.



Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Bahia, no Maracanã, pelo Brasileiro. Pra cima! #FLAxBAH #VamosFlamengo pic.twitter.com/qHjW6XmJ2s

— Flamengo (@Flamengo) November 11, 2021

Além do foco no título que resta em 2021, o Rubro-Negro continua com muitos problemas de ordem física. Arrascaeta, Filipe Luis, Pedro e Kenedy continuam em recuperação de lesões e estão fora. O zagueiro Rodrigo Caio, com desgaste físico, foi vetado para o jogo – o mesmo deve ocorrer com o goleiro Diego Alves e o volante Willian Arão. Já Diego Ribas e Thiago Maia podem ficar à disposição.

Além disso, o técnico Renato Gaúcho terá um desfalque de peso com a ausência de Everton Ribeiro, expulso na segunda contra a Chape. Porém, em compensação, Andreas Pereira volta após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Outro que pode aparecer é o zagueiro David Luiz.



📝 Após sair 1º no #SócioDigital, confira a escalação tricolor #BBMP pic.twitter.com/KRlRRoo2Qp

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 11, 2021

Animado pela vitória sobre o São Paulo no último domingo na Arena Fonte Nova, o Bahia vai ao Maracanã em busca de um bom resultado. O Tricolor Baiano quer afastar de vez a ameaça da degola e somar pontos para abrir vantagem da zona do rebaixamento.

Com 54 pontos, o Flamengo está em terceiro na tabela de classificação, 11 pontos atrás do líder Atlético-MG. O Bahia, por sua vez, é o 15º colocado, com 36, seis a mais que o Sport, que abre o Z4.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Hora: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Cristhian Sorence (GO) e Hugo Savio Correa (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

FLAMENGO: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Ramon (Renê); Diego Ribas, Thiago Maia e Andreas Pereira; Michael, Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Renato Gaúcho

BAHIA: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Raniele, Daniel e Lucas Mugni; Raí, Juninho Capixaba e Gilberto

Técnico: Guto Ferreira

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

