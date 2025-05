Visuliazação: 0

O Flamengo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 e com as vitórias de Palmeiras e Bragantino caiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. No entanto, o tempo é curto para lamentações. O clube volta a campo contra o Central Córdoba, nesta quarta-feira (7), na Argentina, pela quarta rodada da Libertadores. Em entrevista, o técnico Filipe Luís lamentou o placar negativo em Belo Horizonte: “Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos à vitória deles, fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, no qual tivemos nossas possibilidades de virar”.

O treinador destacou que tirou lições na partida diante da equipe mineira: “No primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo. Eles pressionavam forte, como eu falei, um time muito bem treinado. Conseguiram bloquear a nossa saída de bola, mas, mesmo assim, conseguimos sair várias vezes. Infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito, acho que primeira minha como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuar crescendo e evoluindo”.

Filipe também destacou a sequência que o rubro-negro terá pela frente: "Primeiro temos que analisar essa partida contra o Cruzeiro para saber o que fizemos de bom, de ruim para poder corrigir. A partir de amanhã (segunda-feira), começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e com o jogo de hoje. Isso porque, o Central Córdoba é um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para tentar fazer as transições".