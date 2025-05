Visuliazação: 1

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), segue atuando de forma preventiva nas áreas de risco atingidas pela cheia do rio Negro. Os bairros de São Jorge e Educandos já começaram a ser contemplados com a construção de pontes provisórias, que garantem o deslocamento seguro da população afetada.

Somente no bairro de São Jorge, já foram construídos mais de 400 metros de pontes de madeira. Nesta terça-feira, 6/5, as equipes iniciam os trabalhos no bairro Educandos, onde será erguida uma nova ponte com aproximadamente 100 metros de extensão.

“A Prefeitura de Manaus está se antecipando à cota prevista para este ano, que deve se manter abaixo dos 29 metros, conforme projeções do Serviço Geológico do Brasil. Ainda assim, nossas equipes seguem mobilizadas, com monitoramento constante das áreas de risco e atuação direta nos pontos mais críticos”, destacou o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Agnelo Batista de luma Júnior.

A construção das passarelas visa garantir acesso seguro para moradores em deslocamentos diários para o trabalho, escolas, igrejas e serviços de saúde, além de prevenir acidentes com crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A Defesa Civil de Manaus reforça a importância do registro de ocorrências para que o atendimento chegue com mais agilidade. A população pode acionar o órgão pelo telefone de emergência 199 ou pelo número alternativo (92) 98802-3547.

“É fundamental que o cidadão entre em contato e registre a situação do seu bairro. Essa comunicação direta nos permite agir com mais rapidez e precisão nas áreas que mais precisam do nosso apoio”, completou Lima Júnior.