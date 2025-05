Visuliazação: 0

O espetáculo Ancestrais, idealizado pela professora, produtora cultural e multiartista Cléia Alves, chega ao município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) no dia 11 de maio.

A apresentação será na comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus, Lago de Serpa, no quilômetro 9 do ramal do Ozório, na zona rural do município.

A obra, que teve sua estreia no dia 27 de abril no Quilombo do Barranco de São Benedito, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus, agora viaja para o Quilombo de Serpa, em Itacoatiara, para uma apresentação e roda de conversa em homenagem ao Dia das Mães.

O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, além do Quilombo do Barranco de São Benedito, Quilombo de Serpa Itacoatiara, Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e Escola Estadual Cacilda Braule Pinto.

Cléia Alves destaca que o projeto foi pensado para essas comunidades dos quilombos, tanto de São Benedito, em Manaus, quanto o de Serpa, em Itacoatiara, posteriormente em escolas e universidades, finalizando no Teatro da Instalação. Segundo a coreógrafa e intérprete, a proposta do espetáculo é refletir sobre as identidades, ancestralidades, pertencimento e afirmação étnica por isso pensou também na roda de conversa após a apresentação do espetáculo.

No dia 27 de abril teve a mediação da professora e multiartista Francis Baiardi. No dia 11 de maio terá a mediação da professora Bianca Alencar.

Cléia Alves assina a direção, concepção e produção do espetáculo solo. A pesquisa teve início em 2021 em Manaus.

“A expectativa para os eventos é sempre positiva. Eu estou muito feliz em poder estar na cena com esse espetáculo, pois eu fiz com muita pesquisa e comprometimento com o meu fazer artístico. Estou com uma equipe de profissionais muito competentes e sei que estamos no caminho certo, fazendo arte e cultura na capital e no interior”, destacou.

Segundo ela, a temática dessa pesquisa em dança se deu por perceber que acontece no Brasil uma propagação da cultura do ódio e um crescente número de atos de racismo, violência, retirada de direitos, discriminação, intolerância religiosa principalmente com o povo negro e povos originários no Brasil.

Através da movimentação da capoeira, do samba, maracatu, boi-bumbá, dança dos orixás, também com seus textos e poesias, e em alguns momentos tocando percussão e cantando pontos das religiões de matriz africana, Cléia Alves conduz para uma viagem de reflexões, inquietações e memórias sobre o legado do povo negro e povos originários.

Temporada Espetáculo Ancestrais

Quilombo de Serpa – Itacoatiara-AM

Dia: 11/05

Hora: 9h

Roda de Conversa após o espetáculo com Mediação de Bianca Alencar.

Escola Estadual Cacilda Braule Pinto

Di:14/05

Hora: 14h

Bairro: Coroado

ESAT-UEA

Dia:20/05

Hora: 16h

Bairro: Praça 14

Teatro da Instalação

Dias: 29 e 30/05

Hora: 19h

Bairro: Centro

