O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve no Amazonas nesta segunda-feira (5) para vistoriar e anunciar obras do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A agenda incluiu visitas a Manaus, Presidente Figueiredo e Tefé, com a presença dos senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM), além do prefeito de Manaus, David Almeida. As ações correspondem ao enfrentamento do déficit habitacional no estado.

Na zona oeste de Manaus, o ministro vistoriou as obras do Residencial Parque das Tribos, que contará com 576 apartamentos voltados a famílias atendidas pelos programas sociais do governo federal. O empreendimento, construído em território indígena, terá unidades adaptadas para pessoas com deficiência e reserva de cotas para indígenas.

“É uma área com uma característica única, que promove inclusão e garante o direito à moradia digna para populações historicamente negligenciadas”, destaca Omar Aziz.

Em seguida, Jader Filho seguiu para o município de Presidente Figueiredo, onde entregou dois módulos do Residencial Vale das Nascentes, totalizando 400 casas financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O investimento do Governo Federal foi de quase R$ 35 milhões.

O ministro encerrou a agenda em Tefé, onde assinou a autorização para construção de mais 400 moradias no Residencial Nova Tefé I, II e III. Durante a visita, Jader Filho ressaltou que a distribuição das unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida é baseada em critérios técnicos de déficit habitacional, apurados por estudos da Fundação João Pinheiro com base em dados do IBGE.

O ministro explicou que o objetivo é aprofundar ainda mais o mapeamento e identificar os territórios com maior necessidade, inclusive dentro das cidades. Segundo Jader Filho, Manaus, por exemplo, será contemplada com mais de mil unidades apenas na modalidade Calamidade, voltada a famílias que perderam suas casas em enchentes e deslizamentos.

O senador Omar Aziz lembra a importância da continuidade das políticas habitacionais para reduzir o déficit no estado. “Quando fui governador, conseguimos fazer 30 mil casas em quatro anos. Hoje estamos vendo 576 aqui, mais outras no interior. Isso é um trabalho constante. Ninguém mora em área de risco porque quer. Mora por necessidade. E nosso papel é tirar essas pessoas dessa situação”, afirma.

O parlamentar também destacou o impacto econômico gerado pelas obras. “A construção civil é um dos setores que mais gera emprego. Só aqui no Parque das Tribos são 180 trabalhadores. Quanto mais conjuntos habitacionais forem construídos, mais emprego e renda serão gerados para a população”, reforça Omar.

Segundo Jader Filho, o Amazonas será beneficiado com mais de 10 mil novas unidades habitacionais, somando todas as modalidades do Minha Casa, Minha Vida. O ministro também anunciou que uma nova seleção para o programa será aberta a partir de 16 de maio. Municípios, estados e construtoras devem preparar seus projetos para concorrer aos recursos federais.