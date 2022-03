Avalie o post

Filho foi preso após matar o próprio pai com golpes de faca e foice porque o idoso negou R$ 2

Alagoas – Um homem, 49, foi preso por matar o próprio pai, um idoso de 85 anos, com golpes de faca e foice no último sábado (26). Segundo a polícia, o motivo do crime foi porque o idoso negou R$ 2 ao filho que confessou o crime e alegou ter problemas psiquiátricos.

Filho mata pai a golpes de foice e faca por causa de R$ 2 (Foto: Divulgação/PC-AL)

“O crime se deu porque o filho pediu R$ 2 ao pai, que se negou a dar o dinheiro. O filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o seu pai, que veio a óbito no local, ou seja, em frente à sua própria casa”, disse o delegado Igor Diego da delegacia de Murici.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

