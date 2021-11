Avalie o post

O Festival Até o Tucupi 2021 apresenta o evento ‘Até o Tucupi de Negritude’, no Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus, neste sábado (20/10). A diversidade musical de artistas negros do Amazonas, principalmente no período de pandemia, será representada pelos shows de Antônio Bahia, Lary Go & Strela, Ian Lecter, Karen Francis e Elisa Maia.

O evento terá início às 20h. O festival também será transmitido online pelo YouTube, no canal do Coletivo Difusão (@ColetivoDifusão).

Para assistir ao show no Teatro Amazonas é necessário fazer agendamento no Portal da Cultura, clique no link direto aqui. O evento terá plateia reduzida e será exigido uso de máscaras e apresentação da carteirinha de vacinação.

Festival

Há 15 anos, no mês de novembro, a cidade de Manaus recebe o Festival Até o Tucupi, realizado pelo Coletivo Difusão. O evento conta com uma integração entre manifestações artísticas e atividades como oficinas, workshops, além de outras oportunidades de incentivo não só a produção, mas também a capacitação da juventude local.

O festival também conta com uma série de atividades de formação e reflexão. Confira ao final da matéria.

A iniciativa atende a necessidade de espaços públicos que ofereçam lazer e cultura na capital amazonense de maneira diversa e gratuita, dialogando com a temática do mês de novembro que é dedicado para reflexões quanto à Consciência Negra.

Ao longo dos 15 anos de realização e também durante a pandemia, o Até o Tucupi se consolidou como uma importante plataforma para artistas e profissionais locais da economia criativa e também como alternativa de intercâmbio para cenários artísticos de vários Estados do país.

Conforme a organização, em 2021, o evento responde aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19, tornando possível sua realização, envolvendo público, artistas, produtores e agentes culturais, de maneira criativa e responsável.

O Festival Até o Tucupi 2021 é uma realização do Coletivo Difusão, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. O Até o Tucupi é um Festival filiado à ABRAFIN – Associação Brasileira de Festivais Independentes.

Artistas

Antônio Bahia

Antônio Bahia, natural de Rurópolis, Oeste do Estado do Pará é o caçula dos 9 filhos de Nena, dona de casa, e Seu Antônio, ex-soldado da borracha. Fã do baiano Dorival Caymmi, Antônio resolveu registrar a paixão pelo artista e seu Estado natal no nome.

O insight surgiu durante uma conversa com seu amigo, Ricardo Dias, ainda em 2010. A possibilidade de que esse nome pudesse lhe atribuir sorte, encheu de axé o agora, Antônio Bahia. Foram nas terras apimentadas da Bahia, em encontrou a sua identidade enquanto artista.

Mudou-se para Manaus em 1997, aos 18 anos e desde então segue carreira no meio artístico, sendo cantor, assistente de produção, produtor, ator ou figurante. No último dia 10 de novembro produziu, dirigiu e cantou no ‘Pai de Samba’, seu show de estreia no Teatro Amazonas.

Em 07 de dezembro de 2021 lança seu primeiro álbum intitulado Brasil Profundo.

Lary Go & Strela

As irmãs Ana Larissa e Lauriane, sob o vulgo de Lary Go & Strela, atuam desde 2015 e são referência no cenário hip hop da cidade de Manaus (AM).

O empoderamento feminino é o ponto forte da temática das músicas da dupla, em versos e batidas poderosos que expressam o cotidiano e a realidade da jovem mulher manauara.

São presença constante em eventos culturais, festivais, bailes de rap e mostras de música. Em 2021 lançaram seu primeiro EP que leva o nome da dupla e com o lançamento se tornaram pioneiras na história do rap feminino amazonense.

Ian Lecter

Ian Lecter, 24, deu início à carreira em 2015, já tendo em mente o que queria relatar em suas composições: existência, ancestralidade, questões étnico-raciais.

Em 2016, tendo a música como sua prioridade, se juntou a outro rapper (Saull) e deu início ao grupo ARKAICA. A dupla chegou a fazer mais de 40 shows em todas as zonas da cidade de Manaus.

Nos anos seguintes, começou a desbravar outras atuações: estudou produção musical e se envolveu em vários projetos, como o selo Da Gaveta e o coletivo Lado Preto, que reúne MCs e DJs da cena da capital. Também é idealizador do Motirô de Cultura com três eventos realizados na Ufam, integrando a academia com os elementos da cultura hip hop.

O rapper lançou em fevereiro de 2021 o primeiro videoclipe solo de sua carreira, ‘Desde Cedo’. Ian ganhou destaque nacional ao ser um dos 10 artistas brasileiros selecionados para participar do programa musical Vans Musicians Wanted 2021, da marca internacional e esportiva Vans.

Karen Francis

Karen Francis é uma representante distinta do R&B contemporâneo produzido no Norte do país, lançou em 2018 o seu EP ‘Acontecer’.

A voz potente, a lírica sensível e a musicalidade que une raízes da música negra, sonoridades africanas e influências de rap, gospel e afrobeat marcam as melodias da cantora, compositora e instrumentista, natural de Maués, no interior do Amazonas.

A paixão pela música a acompanha desde a infância, e a motivou a aprender a tocar violão, cantar e, mais tarde, ingressar na Licenciatura em Música na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Desde então, Karen tem transformado em canções suas vivências e discussões sobre relacionamentos, sexualidade, desejos, ancestralidade e negritude.

A artista prepara terreno para o lançamento de seu primeiro álbum ainda em 2021, dando início a uma nova era em sua carreira musical.

Elisa Maia

A cantora amazonense Elisa Maia lançou os singles inéditos, com videoclipes ‘Luas Pra Tantas Faces’, ‘Sol De Setembro’ e ‘Todo Poder Curativo’, em 2020 e 2021, marcando sua estreia na produção musical. A artista, que em 2013 lançou o EP Ser Da Cidade, se prepara para o lançamento de álbum novo em 2022.

Programação completa:

Sábado (20/11)

Debate com lideranças negras – 16h às 18h

Proposta de reflexão com lideranças negras, pensando o 20 de novembro no Amazonas e a construção de políticas públicas para a negritude.

Convidados: Ruan Wendell (UNEGRO), Priscila Duarte (ANBG), Keully Leal (Conselho Nacional dos Direitos Humanos), Elisa Maia (Coletivo Difusão).

Mediação: Michelle Andrews.

Local: Hall do Teatro Amazonas.

Formato: presencial e com transmissão online

Show Até o Tucupi de Negritude 2021 – 20h às 21h

No Dia da Consciência Negra, quatro trabalhos musicais (Antônio Bahia, Lary Go & Strela, Ian Lecter, Karen Francis e Elisa Maia) se apresentam no palco do Teatro Amazonas, representando a diversidade da música produzida por artistas negras e negros do Amazonas, principalmente no período de pandemia.

Local: Teatro Amazonas.

Formato: com público presencial reduzido (de acordo com os limites de lotação do espaço) e com transmissão online.

Domingo (21/11)

No domingo (21/11) serão oferecidas sessões do Cineclube ‘Tudo muda após o play!’, projeto que iniciou suas atividades no ano de 2008 e, desde então, busca levar a linguagem do cinema para espaços os mais variados com temporadas sazonais. Focado em estimular discussões sobre direitos humanos, diversidade, raça e gênero, o ‘Tudo muda após o play!’ expande suas sessões em uma itinerância por diversos bairros de Manaus.

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 9h30min

Local: Comunidade Santo Antônio do Novo Aleixo (Travessia Plenitude, 11, Novo Aleixo).

Segunda-feira (22/11)

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 19h

Local: Amigos do Grande Vitória (Rua da Garça Azul, 71, Grande Vitória).

Terça-feira (23/11)

Roda de Conversas – Políticas Públicas de um Amazonas Em Rede! – 19h às 21h

Com o avanço da vacinação no Brasil e a retomada de projetos e eventos presenciais, produtores e gestores de Festivais, Circuitos e Projetos Coletivos no Amazonas, debatem sobre a construção de políticas públicas que garantam a continuidade dessas ações.

Local: Coletivo Difusão (Rua Puranga, 16, Cidade Nova).

Formato: com público presencial e com transmissão online.

Quarta-feira (24/11)

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 19h

Local: SAFIC (Rua Palestina, 37 – Nossa Senhora de Fátima 2).

Quinta-feira (25/11)

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 19h

Local: Casa Popular do São Raimundo (Rua Virgílio Ramos, 59, São Raimundo).

Sexta-feira (26/11)

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 19h

Local: Comunidade Quilombola – Rua Professora Evangelista Brown, 265

Domingo (28/11)

Circuito Tudo Muda Após o Play – Mês da Consciência Negra – 19h

Local: Associação Pela Advocacia Popular Esperança Garcia (Rua Miguel Ribas, 415, Santo Antônio).

