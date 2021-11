Avalie o post

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta sexta-feira (191) nova fase da campanha “Vacina Premiada”. Os sorteios vão contemplar pessoas que tenham tomado as duas doses ou dose única, para participarem de eventos culturais.

O Estado determinou que os produtores de grandes eventos, com público acima de 5 mil pessoas, realizados em espaços administrados pelo governo, como o Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, deverão disponibilizar, como contrapartida, uma porcentagem de ingressos para doação a pessoas que estiverem com o esquema vacinal completo.

Nesta nova etapa da campanha, o primeiro evento será o show do cantor Gusttavo Lima, a ser realizado dia 4 de dezembro, na Arena da Amazônia, que terá 500 ingressos destinados aos sorteios. Para participar, é preciso se inscrever no site www.vacinapremiada.am. gov.br.

“Esse é um site que vai ficar à disposição para que todos os eventos que sejam realizados em Manaus, para que nós tenhamos a oportunidade de contemplar as pessoas que tomaram as duas doses. Todos os promotores de eventos da cidade de Manaus, do estado do Amazonas estão comprometidos, e esse é um compromisso que esses promotores assumiram com o Governo do Estado, da liberação desses ingressos”, afirmou Wilson Lima, durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na zona centro-sul de Manaus.

As inscrições por meio do site vão até o dia 28 de novembro, e o sorteio dos ingressos será feito dia 29 de novembro.

“É uma forma de a gente incentivar as pessoas a tomarem a segunda dose, e também a primeira dose e a dose de reforço. Esse é um caminho que o Estado do Amazonas tem encontrado para incentivar as pessoas e mostrar a necessidade e importância de que isso efetivamente aconteça, e que os postos sejam procurados”, enfatizou o governador.

Além do site oficial da campanha, o resultado do sorteio também será informado por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

