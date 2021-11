Avalie o post

Partida está marcada para a próxima quarta-feira (24) no Estádio Baenão, em Belém

Manaus – O elenco do Manaus FC segue treinando para o duelo contra o Remo-PA, válido pela volta das quartas de final da Copa Verde de 2021. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (24), às 17h30 (horário de Manaus), no Estádio Baenão, em Belém.

No confronto da ida, Manaus e Remo empataram em 1 a 1, ambos os gols marcados na segunda etapa. O clube paraense saiu na frente, na cobrança de falta do lateral-esquerdo Marlon. No entanto, o Gavião Real não se abateu e buscou o empate com o gol do centroavante Rhafael Lucas.

Autor do gol de empate, Rafhael destacou que, apesar dos desfalques, o Manaus pode surpreender seu adversário se jogar com inteligência em Belém.

“O Remo é uma grande equipe, um adversário forte, porém nós sabemos da nossa qualidade também. Eu e meus companheiros enxergamos como uma oportunidade, se conseguirmos ter inteligência e fazer o jogo correr, podemos surpreender”, destacou o atacante.

Pulmão do Gavião

Atuando como um motorzinho entre a defesa e o ataque, Júlio Rusch também comentou sobre a preparação do Gavião Real para o duelo com o Leão Azul. Rusch fez questão de enaltecer seus companheiros e frisar que o grupo se mantém focado para a decisão.

“Nos conhecemos bem. Os atletas que aqui estão darão conta do recado. No jogo passado a gente buscou o empate mesmo com as dificuldades. A gente encara esse jogo como encaramos a Série C. Sabemos que o título pode ajudar bastante o clube, então vamos enfrentar isso da melhor maneira possível”, comentou o volante.

O plantel do Gavião Real retoma os treinamentos nesta sexta-feira (19), pela tarde. A delegação do Manaus FC viaja para Belém na terça-feira (23), onde irá buscar a classificação para a semifinal da Copa Verde, onde o Paysandu já está classificado.

