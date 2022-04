Avalie o post

A Paróquia São José Operário Leste está realizando uma grande programação para a festa do seu padroeiro, o momento marca o retorno das atividades presenciais e 42 anos de criação do bairro. O dia de São José é no próximo domingo, 1° de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador.

Com o tema: Ide a José, a paróquia está realizando uma série de atividades, entre elas: O Festival de Música Canta José, Peregrinação da Imagem, Peregrinação nas Famílias, Formações Paroquias, Ações Sociais nas Comunidades, Missas, Batismo, 1° comunhão, carreata, arraial e bingo.

De acordo com o pároco José Ivanildo, a paróquia se encontra em festa e retoma a temática do Ano de São José, já que não conseguiram realizar atividades devido a pandemia da Covid – 19.

No dia 01 de maio, a celebração das 6h da manhã contará com a presença de Padre Sérgio Lúcio, fundador da Novena de São José em Manaus. Maiores informações você encontra nas redes sociais da Paróquia São José Operário Leste.

