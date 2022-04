5/5 - (1 vote)

Uma recompensa no valor de R$ 20 mil reais será entregue a quem encontrar o paraquedista Luiz Henrique Cardelli, de 33 anos. O valor é oferecido pela família e pelos amigos de Luiz.

Luiz desapareceu na última sexta-feira, após saltar do aeroclube, em Manaus, com um grupo composto por outros 13 paraquedistas.

Segundo o amigo e sócio, Leonardo Menezes, a ampla experiência do paraquedista na selva pode ser decisiva, mas a família ainda precisa do apoio da população.

“Nós estamos ofertando essa recompensa a quem encontrá-lo e entregá-lo à família com vida. Temos muita esperança, sobretudo pelo histórico dele, de militar. Ele conhece os procedimentos de segurança e de resgate. No momento, estamos com uma carência de ribeirinhos com canoas e embarcações pequenas para entrar nos igapós”, comentou.

Os bombeiros informaram que continuam as buscas pelo rapaz. Além disso, outros órgãos públicos também ajudam na procura por Luiz, e pessoas voluntárias também seguem ajudando.

Ribeirinhos, pescadores ou a população em geral podem ajudar: caso encontrem alguma pista do paraquedista basta entrar em contato com a família pelo telefone 98138-8480, com ddd 92, ou ligar para o 193, do Corpo de Bombeiros.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

