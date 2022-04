5/5 - (1 vote)

Nesta quinta-feira (21), feriado da Inconfidência Mineira, não haverá atendimento nas agências bancárias de todo o país. As contas de consumo como água, energia e telefone que vencerem amanhã, poderão ser pagas no dia 22, sem juros. Na sexta-feira (22), as agências vão reabrir com atendimento normal aos clientes.

Os shoppings seguem outro horário. Confira:

– Amazonas Shopping – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

– Shopping Grande Circular – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

– Manauara Shopping – Lojas – 13h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

– Manaus Plaza Shopping – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

– Millennium Shopping – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

– Shopping Ponta Negra – Lojas – 13h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

– Shopping São José – Lojas – 10h às 16h – Praça de alimentação – 12h às 16h;

– Sumaúma Park Shopping – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

– Studio 5 Shopping – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

– Shopping Manaus ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h.

Da redação

Fotos: Divulgação

source