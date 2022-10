Francisco Ribeiro Reis, 40, conhecido como Chiquinho Ribeiro, foi assassinado por volta das 6h30 deste domingo (16) dentro de sua casa que fica localizada na Avenida Cristo Rei, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Segundo informações, Francisco chegou de uma festa acompanhado do seu companheiro identificado como Kauã, vulgo ‘Junior Menor’, 19. A irmã de Francisco, mora atrás da casa de Francisco, escutou gemidos vindo da casa e ao entrar no quarto, encontrou o irmão agonizando e ensanguentado.

De acordo com a polícia, o companheiro da vítima compartilhou nas redes sociais um vídeo onde aparentava estar visivelmente drogado e ameaçava com uma tesoura a vítima, que estava bastante assustada no vídeo. Os vizinhos informaram aos policiais que esse jovem causava muitas confusões no bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos. A família e amigos que estavam no local afirmaram que Chiquinho estava sendo ameaçado pelo ex-companheiro.

