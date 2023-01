Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram protestar em Brasília, no último domingo (8), onde invadiram e depredaram prédios públicos, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

Nos gabinetes do Palácio do Planalto e no plenário do STF houve destruição de vidraças, móveis, equipamentos e obras de arte, em atos que atacam a democracia. O grupo não aceita a vitória nas urnas do presidente Lula (PT), empossado no dia 1º de janeiro.

EX-BBB ADRIANO

A participação do ex-BBB Adriano Luiz Ramos de Castro, que fez parte da primeira temporada do reality da Globo, chamou atenção. Ele transmitiu através de seu canal no YouTube - onde tem mais de 226 mil inscritos - parte da movimentação que resultou nos atos golpistas.

Hoje com 54 anos de idade, Adriano foi considerado o ‘vilão’ da primeira temporada do Big Brother Brasil, que foi ao ar em 2002, quando ele tinha 33 anos. Agora é conhecido nas redes como Didi, apelido que já usava durante o reality.

Durante a noite de ontem (8), o número de bolsonaristas presos foi aumentando aos poucos. Segundo o último boletim da Polícia Civil do Distrito Federal, 300 pessoas já haviam sido presas até às 23 horas.